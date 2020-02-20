بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري “صور لحظة بلحظة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في أهم مباريات اليوم الخميس 20-2-2020 في كأس السوبر المصري 2019، على هيئة صور لحظة بلحظة.

المباراة التي ستذاع على قناة أبوظبي الرياضية HD 1 بتعليق الإماراتي المتميز “علي سعيد الكعبي”، ستنطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “محمد بن زايد بنادي الجزيرة“، بإدارة من الحكم النرويجى “سيفين أودفار موين”.

يحتضن ملعب “محمد بن زايد” قمة مثيرة ونارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة يترقبها محبو الكرة العربية، حينما يلتقيان في كلاسيكو العرب بمباراة كأس السوبر المصري.

ويتطلع الأهلي حامل اللقب إلى مواصلة نتائجه الرائعة على المستوى المحلي وتحقيق لقب كأس السوبر المصري على حساب “الزمالك” للمرة الثانية على التوالي، حيث حصد “الشياطين الحمر” الكأس في مطلع الموسم الجاري على حساب الفارس الأبيض عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولم يتعرض نادي القرن تحت قيادة “رينيه فايلر” لأي هزيمة أو تعادل محليًا هذا الموسم، حيث حقق 15 فوزًا على التوالي بمسابقة الدوري المصري.

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على الجانب الآخر يدخل فريق الزمالك المباراة بمعنويات عالية منتشيًا بتحقيق الفوز على “الترجي الرياضي التونسي” في مباراة قوية بثلاثة أهداف مقابل هدف في كأس السوبر الأفريقي، وسيسعى “باتريس كارتيرون” إلى تحقيق الفوز الأول له على “الأهلي” لحصد اللقب الغائب عن خزينة الفريق الملكي منذ 2016.

وتاريخيًا تواجه الفريقان في 6 لقاءات خلال آخر 16 عامًا بكأس السوبر، وكانت الغلبة للأهلي حيث نجح في التفوق على غريمه التقليدي الزمالك في 5 لقاءات مقابل واحد.

ويعتبر المارد الأحمر هو الاكثر تتويجًا بهذه الكأس برصيد 11 لقب، ويعد هو صاحب الرقم القياسي في الانتصارات به، ويليه الزمالك بثلاثة ألقاب.

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صور قبل المباراة