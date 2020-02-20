نتيجة مباراة آرسنال وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي

يحل فريق آرسنال الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على فريق أولمبياكوس اليوناني، في أهم مباريات اليوم الخميس 20-2-2020 في إطار منافسات دور الـ32 الإقصائي من الدوري الأوروبي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “نوفل الباشي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “كاريسكاكيس ستاديوم” بمدينة أثينا باليونان.

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ويدخل الفريق المضيف المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من اجل تحقيق الإنتصار على الجانرز في مباراة الليلة لتسهيل مهمة مباراة العودة على “ملعب الإمارات” في 27 فبراير القادم.

وتأهل أبناء مدينة أثينا إلى هذا الدور من الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حصد 4 نقاط، خلف “بايرن ميونيخ” متصدر المجموعة، و”توتنهام” وصيفها.

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على الجانب الآخر يدخل فريق آرسنال المباراة بمعنويات عالية منشيًا بتحقيق الفوز على “نيوكاسل” برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة ايجابية من الملعب الصعب “كاريسكاكيس ستاديوم”.

وتأهل الجانرز إلى دور الـ 32 من الدوري الأوروبي بعد تصدره للمجموعة السادسة، بعدما جمع 11 نقطة بفارق نقطتين عن “آينتراخت فرانكفورت الألماني” الوصيف، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات مقابل تعادلين وهزيمة.

تاريخ مواجهات الفريقين

قبل هذا اللقاء يتعادل سجل لقائات الفريقين حيث تواجهوا من قبل في 8 مناسبات انتهت 4 منهم بالفوز لصالح الجانرز، وأربع لصالح أولمبياكوس.

وتبادل الفريقين الفوز ذهاباً وإياباً في كل المواجهات التي دارت بينهم ولم ينتهي أي لقاء من قبل بينهم بالتعادل،وسجل الجانرز في شباك الفريق اليوناني 14 مرة، واستقبل 11 هدف.

وآخر لقاء جمع الفريقين انتهي لصالح أرسنال بثلاثية أحرزها اوليفيه جيرو في دور مجموعات دوري ابطال أوروبا موسم 2015.

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