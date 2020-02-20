نتيجة مباراة باير ليفركوزن وبورتو فى الدوري الأوروبي

يحل فريق بوروتو البرتغالي ضيفاً ثقيلاً على فريق باير ليفركوزن الألماني، فى أهم مباريات اليوم الخميس 20-2-2020، فى اطار منافسات دور الـ23 من الدوري الأوروبي “يوروباليج”.

المباراة التي تنقل على قناة بي إن سبورت 6 hd، بتعليق الجزائري “عادل خلو”، سوف تنطلق فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “باي ’آرينا” معقل باير ليفركوزن.

يدخل فريق باير ليفركوزن المباراة بعد ان احتل المركز الثالث في مجموعته في دوري ابطال اوروبا لينتقل إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي، ويرغب في تحقيق الفوز على ضيفه “بورتو” بنتيجة كبيرة قبل خوض مباراة العودة في البرتغال والتي ستكون صعبة بكل تأكيد.

على الجانب الآخر يدخل فريق بورتو البرتغالي مواجهة اليوم بعدما احتل المركز الأول في مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد عشر نقاط، ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية من قلب ألمانيا سواء كان الفوز أو التعادل، وتجنب الهزيمة من أجل التمسك بأمل الصعود الى الدور الستة عشر في الدوري الأوروبي، وتسهيل مهمته قبل استضافة مباراة العودة على ملعبه.

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