رسميًا: برشلونة يضم بديل عثمان ديمبلي

نشر فريق برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يعلن فيه أنه نجح في ضم مهاجم ليجانيس “برايثوايت”، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن اللاعب سينضم إلى الفريق الكتالوني مقابل 18 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليجانيس، وبعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف.

يذكر أن مسؤولي “برشلونة” تقدموا بالتماس إلى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للتعاقد مع مهاجم بعد انتهاء فترة القيد الشتوية نظرا لإصابة “عثمان ديمبلي” في فخذه الأيمن ليغيب على إثرها عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

وشارك مارتن برايثوايت في 27 مباراة بكل المسابقات مع “ليجانيس“، حيث سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدف، ويجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

وسيصبح صاحب الـ28 عامًا رابع دنماركي يرتدي قميص برشلونة بعد “مايكل لاودروب وروني إيكلوند وألان سيمونسن”.