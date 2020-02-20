نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج فى الدوري الأوروبي

يرحل فريق مانشستر يونايتد الى مدينة بروج البلجيكية، ليحل ضيفاً على فريق كلوب بروج، فى أهم مباريات اليوم الخميس 20-2-2020، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي “اليوروباليج”.

المباراة التي تنقل على قناة بي إن سبورتس 1 hd، بتعليق “خالد الغول”، سوف تنطلق فى تمام الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، 17:55 بتوقيت جرينتش، على ملعب “جان برايدال”.

يدخل مانشستر يونايتد، المباراة بمعنويات عالية، بعد فوزه المهم، الذى حققه على مضيفه فريق تشيلسي، الاثنين الماضى، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأهل اليونايتد، لدور الـ32، بعد تصدره المجموعة الثانية عشر، برصيد 13 نقطة، بعد خوضه 6 مباريات، حقق الفوز في 4، وتعادل في مباراة، وخسر مثلها.

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بينما وصل كلوب بروج لهذه المرحلة، بعد احتلال المركز الثالث، في مجموعته بدورى أبطال أوروبا، التي كانت تضم أندية باريس سان جيرمان، ريال مدريد وجالطة سراى التركى.

ويسعى المان يونايتد لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل ضمان التأهل للدور التالي من بطولة الدوري الأوروبي مبكرًا، قبل خوض لقاء الإياب، ومحاولة حسم اللقب هذا الموسم لصالحه.

في المقابل، يرغب فريق كلوب برج في تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل التأهل للدوري التالي من البطولة الأوروبية، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

وتُعد مباراة الليلة، هي الثالثة التي تجمع الفريقين، بعدما تقابلا مرتين في تصفيات دورى أبطال أوروبا، خلال موسم 2015 – 2016، نجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز بنتيجة 7 – 1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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