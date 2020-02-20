اونلاين | كورة أونلاين al-ahly vs zamalek مشاهدة مباراة الاهلي ضد الزمالك kora live بث مباشر الاهلي ضد الزمالك يلا شوت الجديد

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شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في (قمة السوبر) علي رابط yalla live| شاهد بث مباشر مباراة القمة المصرية kora star – رابط بث مباشر مباراة الأهلي:

تبدأ مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، اليوم الخميس 20 فبراير 2020، ويمكن متابعة المباراة في البلدان والعواصم العربية وفقًا للتوقيتات التالية:

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الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والسادسة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش" وموريتانيا، وتذاع المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية، وأون سبورت وتايم سبورت بتعليق عربي مميز، كما يمكن متابعة بث مباشر للمباراة عبر موقعنا.

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كول كورة – بث مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري cool kora، حيث سبق والتقي الفريقين 6 مرات ضمن منافسات البطولة المحلية، توج المارد الأحمر بكأس البطولة 5 مرات على حساب غريمه التقليدي، مقابل تتويج وحيد للفارس الأبيض، مما يرجح كفة المارد الأحمر في مباراة اليوم.

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