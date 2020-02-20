اونلاين | كورة لايف live مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الاهلي II7SRY جول live

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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر

وانهي النادي الأهلي استعداداتة بخوض اخر مران للفريق مساء يوم الأربعاء ، عقد رينية فايلر محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي لمدة ربع ساعة لتوجيه التعليمات والحديث عن مباراة الزمالك اليوم مع التركيز على المهام الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين ، ثم خاض الفريق فقرة تدريبات للكرات العرضية مع نهاية المران، وقاد ديفيد سيزا مساعد المير الفني فقرات متنوعة للاعبين على الكرات العرضية ، وفي نهاية اليوم عقد فايلر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين بفندق الإقامة، لعرض عدد من مباريات الزمالك على اللاعبين ولمعرفه نقاط القوة والضعف ومعرفة الفريق المنافس ، من جانبة .

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مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر

و في تصريحات تليفزيونية قال المدرب الأسبق للنادي الأهلي البرتغالي مانويل جوزية الحاصل علي أربع القاب سوبر مع المارد الأحمر ، أن مباريات الأهلي والزمالك لا تخلو من الندية، ولكن الأهلي يملك الأفضلية دائما ويدخل المباراة بشكل أقوى من الناحية النفسية خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير الذي يلقاه دائما في كل مباراة ، يأتي الدور الأن للحدث عن الفريق المنافس في البطولة و هو الزمالك ، بطل كأس مصر الموسم الماضي ، و بطل الكونفدرالية الأفريقية في ذالك الموسم ، وأيضا بطل السوبر الأفريقي قبل بضعة أيام علي حساب الترجي التونسي .

وكان نادي الزمالك قد قام بخوض مرانة الأخير في مساء يوم الأربعاء و شارك جميع لاعبي الفري في المران بأستثناء غياب محمد عبد الغني، مدافع الزمالك بسبب الإصابة في العضلة الضامة ، بينما شارك حازم أمام ظهير أيمن الفريق في المران بالكامل بعد عودة من الأصابة التي ابعدته عن لقاء الترجي الماضي ،وكانت الأصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة أيضا ، لاكن أكد الجهاز الطبي جاهزية لخوض اللقاء .