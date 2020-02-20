اونلاين | تابع لايف Tab3live مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر ON SPORTS رابط YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي TIME SPORTS

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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت ، يستقبل مساء اليوم ملعب محمد بن زايد مواجهة من الطراز الرفيع التي تجمع بين أندية القمة بقارة أفريقيا التي ستكون بين بطل الدوري المصري النادي الاهلي وبطل الكأس المصري نادي الزمالك، والتي ستكون ضمن منافسات كأس السوبر المصري، ويدخل الأهلي بعد ان حقق فوزاً هاما علي نظيرة المصري البور سعيدي، ويطمح ان يحقق الفوز علي نظيرة الزمالك، وفي الجانب المقابل نادي الزمالك الذي يدخل تلك المواجهة هو منتشي بالفوز علي نظيرة نادي الترجي التونسي، في كأس السوبر الإفريقي ويريد ان يحقق الفوز علي نظيرة الأهلي، لقاء سيكون صعب للغاية علي الطرفين من أجل التتوج ببطولة جديد لكل من الأهلي والزمالك.

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وانهي النادي الأهلي استعداداتة بخوض اخر مران للفريق مساء يوم الأربعاء ، عقد رينية فايلر محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي لمدة ربع ساعة لتوجيه التعليمات والحديث عن مباراة الزمالك اليوم مع التركيز على المهام الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين ، ثم خاض الفريق فقرة تدريبات للكرات العرضية مع نهاية المران، وقاد ديفيد سيزا مساعد المير الفني فقرات متنوعة للاعبين على الكرات العرضية ، وفي نهاية اليوم عقد فايلر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين بفندق الإقامة، لعرض عدد من مباريات الزمالك على اللاعبين ولمعرفه نقاط القوة والضعف ومعرفة الفريق المنافس ، من جانبة .

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و في تصريحات تليفزيونية قال المدرب الأسبق للنادي الأهلي البرتغالي مانويل جوزية الحاصل علي أربع القاب سوبر مع المارد الأحمر ، أن مباريات الأهلي والزمالك لا تخلو من الندية، ولكن الأهلي يملك الأفضلية دائما ويدخل المباراة بشكل أقوى من الناحية النفسية خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير الذي يلقاه دائما في كل مباراة ، يأتي الدور الأن للحدث عن الفريق المنافس في البطولة و هو الزمالك ، بطل كأس مصر الموسم الماضي ، و بطل الكونفدرالية الأفريقية في ذالك الموسم ، وأيضا بطل السوبر الأفريقي قبل بضعة أيام علي حساب الترجي التونسي .