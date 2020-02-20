اونلاين | «يلا كورة» مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر رابط ماتش yallakora يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YOUTUBE اون سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا كورة» مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر رابط ماتش yallakora يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YOUTUBE اون سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النادي الأهلي KORA GOAL أمام نظيره نادي الزمالك اليوم الخميس في إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري YALLA SHOOT والذي سيقام في الإمارات.

يلا شوت بث مباشر الأهلي ضد الزمالك كورة انلاين، مباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك عام رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك كورة ستريم.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري

وستلعب مباراة الزمالك KORA STAR ضد نظيره الأهلي، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

تذاع مباراة الاهلي KORA ONLINE ضد نظيره الزمالك اليوم، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت، وأبو ظبي الرياضية الأولى والثانية.

كورة ستار الأهلي ضد الزمالك kora star ، بث مباشر الأهلي ضد الزمالك اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الأهلي ضد الزمالك اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر الأهلي ضد الزمالك اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك ضد الأهلي اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر goalarab.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

Advertisements

خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، وليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجاي، مروان محسن.

ومن المتوقع ان يدفع باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل.

خد الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي.

خط الوسط المهاجم : احمد سيد زيزو – اشرب بن شرقي – يوسف أوباما.

الهجوم : مصطفي محمد.

ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك جودة عالية بدون تقطيع عبر موقع "الخليج 365"، بث مباشر لمباراة نادي الأهلي ضد نظيره الزمالك اليوم في في كأس السوبر المصري، ويمكنكم أيضاً متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.