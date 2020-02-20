اونلاين | يلا شوت- KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك في السوبر بث مباشر yalla shoot كورة أولاين هدف elahly اليوم

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يستعد النادي الأهلي KORA GOAL لمواجهة نظيره الزمالك اليوم الخميس ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري YALLA SHOOT والذي سيقام في الإمارات.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري

وستلعب مباراة الزمالك KORA STAR ضد نظيره الأهلي، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

تذاع مباراة الاهلي KORA ONLINE ضد نظيره الزمالك اليوم، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت، وأبو ظبي الرياضية الأولى والثانية.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول.

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خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، وليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجاي، مروان محسن.

ومن المتوقع ان يدفع باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل.

خد الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي.

خط الوسط المهاجم : احمد سيد زيزو – اشرب بن شرقي – يوسف أوباما.

الهجوم : مصطفي محمد.

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