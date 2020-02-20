اونلاين | يلا شوت zamalek يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر أون سبورت elahly تابع لايف مباراة الاهلي والزمالك اليوم

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KORA LIVE تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك

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حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – أحمد الشيخ – وليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجاي.

ON SPORTS تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي

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حراسة المرمي: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود علاء– محمود حمدي الونش– محمد عبدالسلام “أحمد عيد”

خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفي محمد.

KORA COOL مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك

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