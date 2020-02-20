اونلاين | رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر koora live يلا شوت كورة لايف ماتش الاهلي "بث YouTube المباشر" YALLA الاهلي PLUS

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موعد مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري

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وستلعب مباراة الزمالك KORA STAR ضد نظيره الأهلي، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

تذاع مباراة الاهلي KORA ONLINE ضد نظيره الزمالك اليوم، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت، وأبو ظبي الرياضية الأولى والثانية.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري