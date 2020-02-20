اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر مباشر اليوم بدون تقطيع في السوبر المصري ON SPORTS مباشر حصري الآن Zamalek

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يلا كورة ويدخل المارد الأبيض تلك المواجهة بعد التتويج بكأس السوبر الافريقي منذ أيام قليلة على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد YALA KOORA بينما نجح النادي الأهلي في تحقيق انتصارا كبيرا على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة KOORA LIVE في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة السادسة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORAHD.

كول كورة ويسعى فايلر لاستثمار تتويج الزمالك بكأس السوبر الافريقي لصالحه، حيث سيدخل الفريق الأبيض تلك المباراة بثقة كبيرة بعد الأداء المميز الذي قدمه ضد بطل دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت في قطر GOAL KOORA ويجب أن يعطي المدرب السويسري تعليمات للاعبي القلعة الحمراء للضغط منذ بداية المباراة وتسجيل هدف مبكر يربك حسابات باتريس كارتيرون مدرب الزمالك KOORA ONLINE حيث ساعد الهدف المبكر للقلعة البيضاء ضد الترجي في اللقاء وأدائه فيجب أن يتعلم الأهلي من خطأ الفريق التونسي YALA SHOOOT PLUS.