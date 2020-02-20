اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت اليوم 20/2/2020 في كأس السوبر yalla ahly

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ينتظر اليوم الثلاثاء عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية من العيار الثقيل والتي تجمع الأهلي والزمالك في قمة كأس السوبر المصري والمقرر انطلاقها مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

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