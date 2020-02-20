رياضة | تشكيل إنتر ميلان الرسمي أمام لودوجوريتس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل إنتر ميلان الرسمي أمام لودوجوريتس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الايطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق لودوجوريتس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : باديلي.

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خط الدفاع : جودين - رانوكيا - دامبروسيو.

خط الوسط : موسيس - ايريكسن - بيراجي - فيتشينو - فاليرو.

خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز - اليكسيس سانشيز.

وتعرض فريق إنتر ميلان لهزيمة قاسية في الجولة الماضية من بطولة الدوري الايطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد أمام لاتسيو في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبكو.