رياضة | رسالة جماهير الزمالك للاعبين قبل السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة جماهير الزمالك للاعبين قبل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت جماهير نادي الزمالك الموجودة في مدرجات ملعب ستاد محمد بن زايد بالإمارات على توجيه رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق الابيض قبل المباراة الحاسمة الليلة أمام الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري

وقامت الجماهير برفع لافتة كبيرة مكتوب عليها : المجد يصنعه الرجال.. كنتم للقارة أبطال.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على بطولة كأس السوبر المصري.