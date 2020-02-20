رياضة | رسالة نارية من جماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من جماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قبل انطلاق مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة، في بطولة السوبر المصري، باعتبار المارد الأحمر بطل الدوري، والمارد الأبيض بكل الكأس.

ورفعت الجماهير لافتة مكتوب عليها: "لكل شيء نهاية .. وملكه واحد"، في إشارة إلى أن الأهلي هو بطل وملك كل البطولات.

ويمتلك الأهلي في دولاب بطولاته 11 لقبا لبطولة السوبر المصري، ويسعى لإضافة اللقب الثاني عشر، أمام الزمالك فله ثلاثة ألقاب ويقاتل من أجل إضافة اللقب الرابع أمام الغريم التقليدي نادي القرن الإفريقي.