رياضة | إبراهيم سعيد يسخر من مروان محسن بعد قرار فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد يسخر من مروان محسن بعد قرار فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق نجم الكرة المصرية السابق إبراهيم سعيد مع قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي باستبعاد مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر من قائمة فريقه أمام الزمالك.

وغرد إبراهيم سعيد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"قرار فايلر باستبعاد مروان محسن خارج التشكيله تماما ،قرار متاخر من 3 سنوات".

واستبعد فايلر ٦ لاعبين من قائمة الأهلي النهائية في مباراة اليوم أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري من بينهم مروان محسن.

ويواجه الأهلي بعد قليل غريمه الزمالك على ستاد محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري.