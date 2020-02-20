رياضة | الجنايني عن تنظيم الإمارات للسوبر المصري: "مكنتش أحلم بأكتر من كده"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايني عن تنظيم الإمارات للسوبر المصري: "مكنتش أحلم بأكتر من كده" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة والمكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن مسئولي الإمارات كانوا في منتهى الاحترافية، في تنظيم بطولة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، قائلا: "مكنتش أحلم بأكتر من كدا".

وأضاف الجنايني في تصريحات تلفزيونية: "مبروك للإمارات ومصر تنظيم هذه البطولة على الأرض الشقيقة، الأجواء أكثر من رائعة، والكرة الآن في ملعب اللاعبين لتقديم مباراة قوية تليق بهذا التنظيم الأكثر من الرائع".

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ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة، في بطولة السوبر المصري، باعتبار المارد الأحمر بطل الدوري، والمارد الأبيض بكل الكأس.

ويمتلك الأهلي في دولاب بطولاته 11 لقبا لبطولة السوبر المصري، ويسعى لإضافة اللقب الثاني عشر، أمام الزمالك فله ثلاثة ألقاب ويقاتل من أجل إضافة اللقب الرابع أمام الغريم التقليدي نادي القرن الإفريقي.