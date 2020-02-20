رياضة | رسالة مثيرة من جماهير الزمالك للاعبين قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة مثيرة من جماهير الزمالك للاعبين قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ورفعت الجماهير لافتة لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم في تلك المواجهة. ورفعت الجماهير لافتة لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم في تلك المواجهة. وتضمنت اللافتة تلك الكلمات: "المجد يصنعه الرجال كنتم للقارة أبطال". وكان الزمالك تُوج بالسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف



حفزت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، اللاعبين بشكل خاص قبل لقاء الأهلي المقرر له بعد قليل في بطولة السوبر المصري.