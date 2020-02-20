رياضة | مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة غريمه الزمالك بعد قليل في نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي بنظيره الزمالك بعد قليل في نهائي كأس السوبر المصري في المباراة التي ستقام على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

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خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : جونيور أجاي.