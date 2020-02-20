رياضة | عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل الابيض لمباراة الأهلي المقرر إقامتها اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، على كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد ابوجبل.

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خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى محمد.