رياضة | "المسابقات" تحدد موعد مباراة الرجاء والأوليمبي المؤجلة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسابقات" تحدد موعد مباراة الرجاء والأوليمبي المؤجلة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مسابقات القسم الثانى إقامة مباراة الأوليمبي مع الرجاء المطروحي يوم الثلاثاء 3 مارس والتي كان مقررا إقامتها يوم الثلاثاء 18 فبراير في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني والتي لم تم تأجيلها من محمد الحنفي حكم المباراة بسبب عدم صالحية الملعب بسبب الأمطار.

يذكر أن الرجاء يحتل المركز السادس برصيد 26نقطة ، بينما يحتل الأوليمبي المركز العاشر برصيد 15نقطة.

وكانت مباريات نفس الجولة قد أسفرت عن فوز دمنهور علي مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف، وحقق غزل المحلة فوزا صعبا علي دكرنس بهدف نظيف، وفي مطروح أوقف الحمام المطروحي قطار إنتصارات فاركو بعد التعادل معهم سلبيا ، وحقق المنصورة فوزا غاليا خارج الديار علي بلدية المحلة بهدفين لهدف.