رياضة | رسالة جماهير الأهلي قبل موقعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة جماهير الأهلي قبل موقعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على تحية لاعبو الفريق الأحمر عقب وصولهم إلى ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي استعدادًا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري.

وفور نزول لاعبي الأهلي من الأتوبيس الخاص بهم تواجد عدد كبير من الجماهير عند المدخل الخاص باللاعبين داخل ملعب محمد بن زايد.

وقامت الجماهير بتحية اللاعبين وطالبتهم بتحقيق لقب السوبر، ليرد عليهم لاعبو الأهلي التحية.

ويواجه الأهلي غريمه الزمالك بعد قليل في نهائي كأس السوبر المصري في المباراة التي ستنطلق الساعة السابعة مساء.