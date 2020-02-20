رياضة | مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاقة مباراة الاهلي والزمالك في قمة السوبر المصري على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

واستقر الاهلي على خوض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي

خط الوسط: السولية، ديانج، أفشة، حسين الشحات، جونيور أجايي

خط الهجوم: مروان محسن

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فيما سيخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، الونش، عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، زيزو، أوباما، بن شرقي

خط الهجوم: مصطفي محمد