رياضة | حافلة الأهلي تصل لملعب محمد بن زايد استعدادًا لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حافلة الأهلي تصل لملعب محمد بن زايد استعدادًا لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة من مساء اليوم الخميس في نهائي كأس السوبر المصري، حيث وصلت حافلة الفريق الأحمر قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة.

ومن المنتظر أن يعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض اللقاء بعد قليل.