رياضة | وصول حافلتي الأهلي والزمالك لملعب بن زايد وفايلر يحاضر اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول حافلتي الأهلي والزمالك لملعب بن زايد وفايلر يحاضر اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل حافلتي النادي الأهلي والزمالك، إلى ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، قبل مواجهة الفريقين بكأس السوبر المصري.

ويعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، محاضرة أخيرة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس قبل النزول لأرضية الملعب.

ويمنح فايلر التعليمات الأخيرة للاعبين وشرح نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض، وإعلان تشكيل المباراة، قبل انطلاق اللقاء بساعات قليلة.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، مباراة الأهلي والزمالك، في الساعة السابعة مساء اليوم ضمن منافسات كأس السوبر المصري.