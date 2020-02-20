رياضة | مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 20 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري، ومباراة كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر المصري

الأهلي والزمالك، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات أون سبورت، وتايم سبورت، أبو ظبي الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "ذهاب دور الـ32"

خيتافي ضد أياكس، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

Advertisements

كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

لودوجوريتس ضد الإنتر، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

أولمبياكوس ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة الشباب ضد ضمك، في تمام 2:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

رجاء بني ملال ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، عبر قناة المغربية الرياضية.