رياضة | رسميا.. إيهاب جلال خارج أسوار المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إيهاب جلال خارج أسوار المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحل إيهاب جلال رسميا عن تدريب المصري البورسعيدي على خلفية النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة.

وتوصل مجلس إدارة النادي البورسعيدي مع إيهاب جلال على رحيله عن تدريب الفريق بعد الخسارة المذلة أمس أمام المقاولون العرب.

وخسر المصري أمس الأربعاء أمام المقاولون العرب بأربعة أهداف دون مقابل ليودع بطولة كأس مصر.

وأسند النادي البورسعيدي مهمة تدريب الفريق إلى طارق العشري الذي رحل عن حرس الحدود ليتولى القيادة الفنية للمصري.