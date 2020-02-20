رياضة | فوز أبو قير على بيلا في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز أبو قير على بيلا في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير للأسمدة، فوزا هاما خارج ملعبه، على حساب نظيره، فريق بيلا، بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، في ختام لقاءات الأسبوع الخامس عشر، لمنافسات المجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.

أحرز ثلاثية الفريق السكندري، محمد عبد الله في الدقيقة 40 للشوط الأول، ومصطفى بهاء، وأحمد العش، في الشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد فريق أبو قير إلى 20 نقطة، بالمركز السابع، فيما ظل رصيد فريق بيلا عند 5 نقاط، بالمركز الأخير.

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أدار المباراة الحكم، حسين الكريمي، عاونه رمضان هنداوي ومحمد عبدالعظيم ومحمود حمدي حكم رابع.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 30 نقطة

2- دمنهور 30 نقطة

3- غزل المحلة 28 نقطة

4- المنصورة 26 نقطة

5- دكرنس 24 نقطة

6- الرجاء 22 نقطة

7- أبو قير 20 نقطة

8- البلدية 19 نقطة

9- الحمام 17 نقطة

10- الأوليمبي 15 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط