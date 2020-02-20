رياضة | جماهير الزمالك تحضر لـ"دخلة عالمية" أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك تحضر لـ"دخلة عالمية" أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك في مدرجات ملعب ستاد محمد بن زايد بالإمارات قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي على بطولة كأس السوبر المصري

وبدأت الجماهير في تجهيز دخلة جماهيرية كبيرة سيتم رفعها مع انطلاق المباراة.

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ويلتقي الزمالك أمام الأهلي في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وتذاع عبر قنوات أبو ظبي الرياضية وقنوات أون سبورت.