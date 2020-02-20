رياضة | بالأحمر والأبيض الجماهير تُزين ملعب بن زايد استعدادًا للسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأحمر والأبيض الجماهير تُزين ملعب بن زايد استعدادًا للسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت جماهير النادي الأهلي والزمالك، على التواجد حول محيط ملعب محمد بن زايد بالإمارات، قبل اصطدام الفريقين بمباراة كأس السوبر المصري.

وتواجدت أعداد غفيرة من قبل جماهير الناديين للمؤازرة من داخل الملعب، حيث تم فتح أروقة ملعب المباراة منذ لحظات لاستقبال الجماهير قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.

وبدأت جماهير الزمالك، في الدخول للمدرجات المخصصة لها "الثالثة يمين"، حيث تُجهز لدخلة كبيرة لتحية اللاعبين وتشجيعهم قبل المباراة وفور نزولهم أرض الملعب.

وإلتزمت الجماهير بتعليمات ملعب محمد بن زايد، حيث لم تصطحب أي معدات مُخالفة والتزمت بمقاعدها المخصصة لها.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على لقب كأس السوبر المصري.