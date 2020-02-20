رياضة | اتحاد الكرة يخطره رسميا.. مؤمن زكريا يتواجد في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يخطره رسميا.. مؤمن زكريا يتواجد في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن مؤمن زكريا صانع ألعاب فريق الكرة بالنادي الأهلي سيحضر مباراة السوبر المصري بالإمارات بدعوة رسمية من اتحاد الكرة.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، بالتنسيق بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي.

كشف فضل عن أن المجلس وجه الدعوة لمؤمن زكريا لحضور السوبر ليصل أبوظبي قادما من أمريكا والتي يتواجد بها حاليا للعلاج.

