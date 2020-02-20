رياضة | برشلونة يُعلن عن صفقته "المتواضعة" وسط سخط جماهيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يُعلن عن صفقته "المتواضعة" وسط سخط جماهيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس رسميا عن تعاقده مع المهاجم الدنماركي الدولي مارتين برايثوايت من صفوف ليجانيس.

ودفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد برايثوايت مع ليجانيس والبالغ قيمته 18 مليون يورو (19 مليون و400 الف دولار).

وتمكن برشلونة بطل إسبانيا من التعاقد مع اللاعب في غير أوقات الانتقالات الرسمية للاعبين على أساس الظروف الطارئة التي تعرض لها النادي الكاتالوني والمتمثلة في غياب جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي عن الملاعب لستة أشهر بسبب الإصابة.

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وأدى تعاقد برشلونة مع المهاجم الدنماركي لحالة من الجدل في إسبانيا نظرا لأن ليجانيس المهدد بالهبوط لن يتمكن من التعاقد مع بديل له.

وذكر برشلونة في بيانه "اللاعب سينضم إلى النادي حتى نهاية الموسم ولأربعة أعوام أخرى، حتى 30 يونيو 2024، مع وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 300 مليون يورو".

وسجل برايثوايت عشرة أهداف خلال 38 مباراة مع ليجانيس منذ انضمامه للفريق في يناير 2019 قادما من ميدلسبره الإنجليزي.

ويحق للمهاجم الدنماركي المشاركة مع برشلونة في الدوري الإسباني وليس في دوري أبطال أوروبا.