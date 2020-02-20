شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على كأس السوبر المحلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

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محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وفي الهجوم جونيور أجايي.

وعلى دكة البدلاء

شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – مروان محسن.