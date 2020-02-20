شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تشكيلته لمواجهة الأهلي بعد قليل في بطولة السوبر المصري. وجاء التشكيل كالتالي: Advertisements محمد أبوجبل حراسة المرمى. خط الدفاع: حازم إمام- محمود الونش- محمود علاء- محمد عبدالشافي. خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- أحمد سيد زيزو- أوباما- أشرف بن شرقي. وفي الهجوم: مصطفى محمد.

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