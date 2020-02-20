مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك السوبر المصري بث مباشر يلا شوت 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

رابط مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك بث مباشر في السوبر المصري، “مباراة كلاسيكو العرب” 2020، في المباراة التي تقام في تمام الساعة السابعة “7” من مساء يوم الخميس، الذي يوافق 20-2-2020.



تنطلق مباراة “المارد الأحمر” الأهلي ونادي الزمالك، في السوبر المصري اليوم الخميس، الموافق 20،2،2020، في مباراة اليوم، الذي تبدأ وسط حماسة كبيرة من قبل جميع الجماهير، خصوصا بعدما فاز الزمالك على الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي.

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مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك بث مباشر في السوبر المصري

تقام مباراة “المارد الأحمر، و”نادي الزمالك”، على ستاد محمد بن سلمان بإماراة “أبو ظبي” المباراة، في تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت مدينة القاهرة وفي تمام الساعة الـ9 مساء بتوقت دولة الإمارات وفي تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت “مكة” السعودية.

تذاع مباراة الأهلى والزمالك بث مباشر “كلاسيكو العرب” عبر هذا التردد: “10853”، الخاص بقناة أون سبورت المصريةOn Sport، بمعدل ترميز 27500، كما يكون الاتجاه: أفقي، كل هذا عبر القمر الصناعي “نايل سات”.

ومن ناحية أخرى، أعطت قناة أبوظبي الفضائية الرياضية، قناة أون سبورت الفضائية الرياضية، حق وملكية أيضا من أجل إذاعة مباراة الأهلى والزمالك بث مباشر 2020 السوبر المصري.