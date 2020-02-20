يوفنتوس يستعيد بيانيتش وهيجواين يحاول العودة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
عاش فريق يوفنتوس الإيطالي لحظات صعبة هذا الموسم، في ظل إصابات لاعبيه مثل دوجلاس كوستا وهيجوايين أو بيانيتش وكيليني.
ووفقا لموقع النادي الرسمي، فقد استعاد البوسني بيانيتش عافيته ليقترب من المشاركة، عبر ظهوره بشكل مختلف ومميز، ثم انتظام لاعب الوسط ادريان رابيو واقترابه من التواجد هو الآخر، بينما يحاول الأرجنتيني جونزالو هيجواين العودة سريعا قدر المستطاع.
ويستعد يوفنتوس لمواجهة سبال، ضمن مواجهات الجولة ٢٥ من الدوري الإيطالي، في ظل تعثر ملاحقه الإنتر وارتقاء لاتسيو ليكون ملاحقا من طرفين بدل من طرف واحد، حتى تتصعب عليه مهمة الحفاظ على الكالتشيو.
الجدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المرتبة الأولى برصيد ٥٧ نقطة أي بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف و٣ نقاط عن إنتر ميلان الهابط للمركز الثالث.
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