الشباب يخطف فوزًا قاتلًا من ضمك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

نجح منذ قليل فريق الشباب في تحقيق انتصار هام علي نظيره ضمك، وانتهت نتيجة المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ١٩ من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



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وبهذه النتيجة تمكن فريق الشباب من الوصول للمركز الثامن برصيد ٢٨ نقطة، بينما توقف رصيد فريق ضمك عند ١٤ نقطة متذيلًا ترتيب الدوري في المركز الـ١٤.

وسجل أهداف الشباب، سيباستياو دي فريتاس في الدقيقة ١٧، وعبدالله الزوري في الدقيقة ٧٦، وكريستيان جوانكا في الدقيقة ٨٧، بينما أحرز أهداف ضمك، رافائيل كوستا في الدقيقة ٥١، و ايميليو زيلايا في الدقيقة ٥٦.