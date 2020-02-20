شكرا لقرائتكم حازم إمام: مصطفى محمد قد لا يكون جيداً في مباراة السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام قائد الزمالك السابق، أن مصطفى محمد مهاجم الأبيض قد لا يكون جيداً في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي ، مشيراً إلي أن اللاعب مازال صغيراً .

وقال حازم إمام في في تصريحات لقناة أون سبورت: "مصطفى محمد مهاجم مميز ولكن مستواه تصاعدي" ، مشيراً إإلي أن اللاعب قدم مستوي مميز أمام الترجي التونسي في السوبر الافريقي .

وأضاف حازم إمام : " أريد أن أحكم علي مصطفي محمد بمباراة اليوم فلازال صغيرًا".

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وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها بعد قليل، على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.