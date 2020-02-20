شكرا لقرائتكم السوبر المصري.. صالح جمعة قبيل الكلاسيكو: يلا يا أهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساند صالح جمعة لاعب الأهلي المستبعد من قائمة الفريق في السوبر المصري أمام الزمالك، فريقه عبر صورة على حسابه الشخصي في انستجرام قائلا : "يلا يا أهلي".

وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق من خلال إعارته لمدة 6 أشهر في الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، لدرجة أن الأخير يرفض خوض اللاعب التدريبات الجماعية برفقة باقى زملائه، وطلب رحيله بشكل رسمي.

ورفض صالح جمعة إتمام انتقاله للدورى الفنلندى، رغم تلقيه 3 عروض جدية، بسبب الراتب الشهرى الذى سيتقاضاه، بعدما عرض النادى الراغب فى ضمه 10 آلاف دولار شهرياً على اللاعب، ما يوازى قرابة 150 ألف جنيه، وهو ما رفضه صالح جمعة نهائيا.

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ويلتقي الأهلى والزمالك في السابعة مساء، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

يخوض الأهلي اللقاء باعتباره بطلا للدوري المصري الموسم الماضي، فيما يخوض الزمالك السوبر كونه بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر.