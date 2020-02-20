شكرا لقرائتكم مصطفي محمد وبن شرقي وأوباما يقودون تشكيل الزمالك في السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، التشكيل الذي سيخوض به لمباراة السوبر التي تجمع الأهلي والزمالك بعد قليل علي ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي : محمد أبو جبل Advertisements خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو خط الهجوم : مصطفي محمد – اشرف بن شرقي – يوسف أوباما

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