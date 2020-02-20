شكرا لقرائتكم عماد متعب: ملعب الجزيرة يحمل معي ذكريات سيئة لأنني تعرضت وقتها للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق، أنه سبق وخاض مباراة على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، عندما كان لاعباً في فريق اتحاد جدة السعودي، مشيراً إلي أن هذا الملعب يحمل ذكريات سيئة له .

وقال متعب، في تصريحات لقناة أون سبوت :"سبق لي أن لعبت على ملعب الجزيرة الإماراتي، ولكنه يحمل معي ذكريات سيئة، لأنني تعرضت وقتها للإصابة في الركبة، تسببت في إبعادي عن الملاعب لفترة طويلة".

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها بعد قليل، على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات.

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وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.