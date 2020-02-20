أهلي جدة يسعى لاستعادة توازنه على حساب الفتح

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى أهلي جدة لاستعادة توازنه حينما يستضيف الفتح على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يبحث الاتفاق عن تضميد جراحه حينما يحل ضيفاً على الفيصلي على استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، ويتطلع أبها لإيقاف مسلسل الخسائر حينما يواجه ضيفه العدالة في المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وسيكون أهلي جدة مطالباً بتحقيق 3 نقاطٍ إذا ما أراد إبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب، حينما يستضيف الفتح. وتلقى أهلي جدة ضربةً موجعة عقب خسارته أمام مضيفه الوحدة في المرحلة السابقة، وهي الخسارة التي أطاحت بالسويسري كريستيان غروس مدرب الفريق من منصبه.

وقررت إدارة الأهلي إقالة السويسري غروس مدرب الفريق وتعيين مساعده السعودي محمد بهكلي بصفةٍ مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وهذه المرة الثانية هذا الموسم التي تقيل فيها الإدارة المدرب، حيث تمت إقالة الكرواتي برانكو مدرب الفريق السابق بعد الخسارة من الوحدة في الدور الأول.

ونجح المدرب بهكلي في إعادة جزء من توهج الفريق بعدما قاده للفوز في أول مباراة له على حساب ضيفه استقلال طهران الإيراني يوم الاثنين الماضي في دوري أبطال آسيا.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الرابع وبفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر.

وفي المقابل ستكون مهمة الفتح صعبة للغاية، كونه مطالباً بتحقيق 3 نقاطٍ إذا ما أراد بدء رحلة الهروب من شبح الهبوط الذي يحاصره منذ بداية الموسم.

وفرّط الفتح في فوزٍ بمتناول اليد عقب تعادله أمام ضيفه الفيصلي في الوقت القاتل ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ليبقى في المركز الأخير.

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وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يسعى الاتفاق لتضميد جراحه، حينما يحل ضيفاً على الفيصلي.

وعانى الاتفاق كثيراً هذا الموسم من سوء النتائج بقيادة مدربه السعودي خالد العطوي، والذي جددت إدارة الاتفاق فيه الثقة عقب الخسارة من أمام الحزم في المرحلة السابقة.

وأصبح الاتفاق مطالباً بتحقيق الفوز كون الخسارة ستجعله يدخل في مرحلة الخطر، لاسيما في حال فوز أحد رباعي المؤخرة اتحاد جدة وضمك والعدالة والفتح، حيث يحتل المركز 12 برصيد 20 نقطة.

وفي المقابل يبحث الفيصلي عن فوزٍ يبقي حظوظه قائمة في خطف إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل حيث يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أهلي جدة والوحدة صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع أبها لإيقاف مسلسل الخسائر، حينما يستضيف العدالة.

وتوقفت مسيرة أبها الناجحة هذا الموسم عقب تلقيه 5 خسائر متتالية، ليتراجع الفريق للمركز التاسع برصيد 23 نقطة.

ويسعى العدالة لتحقيق فوزٍ ينعش حظوظه في البقاء موسماً آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إن الخسارة ستصعب مهمته في البقاء.

وعلى الرغم من أن العدالة قدّم أداءً جيداً، حيث لم يخسر آخر 5 مباريات له والتي اكتفى فيها بالتعادل إلا أن الفريق لم يعرف طعم الانتصار منذ المرحلة الرابعة والتي فاز فيها على أبها.