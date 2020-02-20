البداية "زملكاوى".. والاحتكار "أهلاوى".. تاريخ بطولة السوبر.. و10 معلقين للمباراة للمرة الأولى في التاريخ

فى صراع ساخن للفوز بلقب السوبر المصرى فى نسخته السابعة عشرة، يشهد ملعب محمد بن زايد فى الإمارات قمة مصرية على صفيح ساخن تجمع الأهلى مع الزمالك.

بداية السوبر زملكاوية

بدأت حكاية السوبر المصرى عام 2001 فى أول نسخة للبطولة وكانت البداية زملكاوية خالصة حيث حصد الفريق الأبيض اللقب فى أول نسختين عندما تفوق على غزل المحلة بمباراة درامية بهدفين مقابل هدف، وكان لنجم الزمالك السابق حازم إمام كلمة السبق فى تسجيل اسمه كأول لاعب يسجل أهدافاً بمباريات السوبر المصرى من تسديدة صاروخية قبل أن يتعادل «الفلاحين» وبعدها أحرز حسام حسن هدف التتويج لأبناء ميت عقبة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الأبيض يفوز على حساب المقاولون

وبالنسخة الثانية فاز الفريق الأبيض باللقب على حساب المقاولون العرب بهدف قاتل أحرزه أسامة نبيه، مهاجم الفريق الأبيض وقتها. وجاءت النسخة الثالثة لتشهد تتويج الأهلى بأول لقب له بعد أن تفوق على غريمه التقليدى الزمالك عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للقاء بالتعادل السلبى، وجاء دور المقاولون للفوز بالنسخة الرابعة حينما تغلب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الأهلي يعود للفوز

وعاد الأهلى وفاز بلقب السوبر المصرى أربعة أعوام متتالية فى 2005 و2006 و2007 و2008 على حساب إنبى والإسماعيلى، حيث تفوق على الفريق البترولى عام 2005 بهدف وائل جمعة وكرر الفوز بنفس النتيجة عام 2006 بهدف محمد أبوتريكة، وجاء التفوق على حساب الدراويش عام 2007 عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وبعام 2008 تفوق أبناء قلعة الجزيرة على الزمالك بهدفين دون رد أحرزهما أحمد حسن ومعتز إينو.

وفى عام 2009 توج حرس الحدود باللقب بعد التفوق على الأهلى بهدفين دون رد أحرزهما أحمد حسن مكى وأحمد عبدالغنى، وبنهائى مكرر بين الفريقين نفسيهما توج الأهلى باللقب بعد التفوق على الفريق العسكرى بهدف أحرزه محمد أبوتريكة.

إلغاء البطولة

وفى عام 2011 تم إلغاء البطولة بسبب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، قبل أن يعود الأهلى ويُتوج باللقب عام 2012 عقب التفوق على إنبى بهدفين مقابل هدف، حيث سجل ثنائية المارد الأحمر وقتها عبدالله السعيد ومحمد ناجى جدو، فيما أحرز هدف الفريق البترولى الوحيد محمد شعبان، وتعرضت البطولة للإلغاء عام 2013.

ركلات الترجيح

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وعاد الأهلى وفاز باللقب عام 2014 بعد الفوز على الزمالك عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للقاء بالتعادل السلبى، وتكرر فوز المارد الأحمر على أصحاب الرداء الأبيض عام 2015 بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمباراة أقيمت بالإمارات، حيث أحرز ثلاثية الفريق الأحمر مؤمن زكريا وعبدالله السعيد «هدفين»، فيما أحرز هدفى الفريق الأبيض عمر جابر ومحمود كهربا. وثأر الزمالك فى نسخة 2016 وحصد اللقب عقب التفوق على الأهلى عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للقاء بالتعادل السلبى، وفى نسخة 2017 عاد الأهلى للفوز باللقب على حساب المصرى حيث أحرز هدف الفريق الأحمر مهاجمه المغربى السابق وليد أزارو، وبنسخة 2018 فاز أصحاب الرداء الأحمر باللقب على حساب الزمالك بمباراة درامية تقدم فيها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وعاد أصحاب الرداء الأبيض وأحرزوا هدفين من ركلتى جزاء عن طريق محمود علاء.

بالأرقام من يتفوق

وبالأرقام، الأهلى أكثر الفرق تتويجاً بالسوبر المصرى بعد أن حصد اللقب 11 مرة، فيما فاز الزمالك باللقب ثلاث مرات، والمقاولون العرب وحرس الحدود، وكلاهما مرة وحيدة.

10 معلقين

وتنطلق مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، في السابعة مساء، بأصوات 10 معلقين، باللقاء الذي يحتضنه ملعب "محمد بن زايد" في الإمارات، ويترقبه الملايين من جماهير القطبين، باعتباره الصدام الأول بين الغريمين منذ بداية الموسم الجاري.

للمرة الأولى في التاريخ

ويتولى التعليق على مباراة كأس السوبر المصري، 10 معلقين للمرة الأولى في التاريخ، على أن تنقل بصوت 7 مصريين وثنائي خليجي، ومعلق أجنبي وحيد في حدث استثنائي أيضا، إذ لم تبث مباريات السوبر بتعليق أجنبي في وقت سابق، من أجل استهداف الجاليات الأجنبية المهتمة بمشاهدة مباريات الغريمين. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

مدحت شلبي

ويأتي المعلق والإعلامي مدحت شلبي، على رأس قائمة الـ10 التي ستتولى التعليق على مباراة الأهلي والزمالك، والذي يعتبره قطاع كبير من جماهير المارد الأحمر "وش الخير" على الفريق، خصوصًا أنه كان شاهدا على انتصارات كبيرة للقلعة الحمراء أمام الفارس الأبيض، وأبرزهم المباراة المعروفة بالـ 6-1، ولقاء السوبر الذي أقيم عام 2005، التي حسمها الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، والتي أطلق خلالها شلبي جملته الشهيرة "يا عبدالله يا أخويا سماح"، بعد هدف عبدالله السعيد.

القنوات الناقلة

وعبر شاشة قنوات "أون سبورت" و"تايم سبورت"، ستكون المباراة متاحة بأصوات مدحت شلبي وأيمن الكاشف، وبلال علام ومحمد الكواليني، كما ستكون متاحة أيضا عبر الإذاعة الخاصة بقناة "أون سبورت إف إم"، بتعليق مؤمن عبدالغفار، وعبر إذاعة "الشباب والرياضة" بصوت طارق الأدور. حسبما نشر موقع"الوطن سبورت".

كما خصصت قناة "أبوظبي الرياضية" 4 معلقين لإدارة مباراة السوبر المصري، على أن يتولى المهمة فارس عوض، عصام عبده وعلي سعيد الكعبي، بجانب معلق أجنبي عبر القناة الصوتية الرابعة.