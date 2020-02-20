شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل ملعب محمد بن زايد لمواجهة الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل حافلة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى إلى استاد محمد بن زايد، استعدادًا لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، ضمن المنافسة على لقب السوبر المحلى.

ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الأفريقية نظرًا للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة ويرفعان شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.

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يُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".