شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يظهر فى الإمارات لحضور السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مؤمن زكريا لاعب الأهلي، فى الإمارات من أجل حضور مباراة فريقه أمام الزمالك فى اللقاء الذى سيجمعهما فى السابعة مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد لتحديد بطل السوبر المحلى، وألتقط مؤمن الصور التذكارية مع عمرو الجنانينى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ومحمد فضل عضو مجلس الجبلاية.

ووصل مؤمن إلى أبوظبى مساء أمس، الأربعاء، تلبية لدعوة الاتحاد المصرى، حيث كان يتواجد فى أمريكا لتلقى العلاج.

وقررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً.

Advertisements

يُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

وفى المعسكر الأهلاوى، تبدو الأمور هادئة رغم غياب نجم الفريق رمضان صبحى حسبما أعلن فايلر فى مؤتمر صحفى أمس فقد شاهد المدرب السويسرى مع لاعبيه عدة مباريات للزمالك ودرسه جيداً قلب لقاء الليلة ومن المباريات التى تابعها فايلر لقاء السوبر الأفريقى الأخير الذى فاز فيه الأبيض بثلاثة أهداف لهدف، كما تحدث فايلر مع لاعبيه عن ضرورة وأهمية الهدوء والتركيز وأكد لهم أن المُتسرّع سيُخطئ فى لقاء الليلة ولابد من الهدوء والتركيز وعدم الاستسلام سريعاً وحذرهم كذلك من التهاون فى أخر المباراة حيث إستشهد بمباراة السوبر المحلى الماضية التى فاز فيها الأهلى بثلاثة أهداف لهدفين فبعدما تقدم الأهلى بثلاثة أهداف نظيفة عاد الزمالك وسجل هدفين مُتتاليين .

وشرح المدرب السويسرى للاعبيه أهم الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الأخيرة محلياً وأفريقياً وطالبهم بعدم تكرارها من أجل تحقيق الهدف المنشود والفوز باللقب، وشدد المدير الفنى للاعبيه على ضرورة التركيز مع انطلاق المباراة، ويعول الأهلى فى لقاء الليلة على خبرات لاعبيه الكبار، أمثال أجاى، قفشة، على معلول، حسين الشحات، عمرو السولية، أحمد فتحى، ديانج ومحمود متولى وغيرهم من أصحاب الخبرات والقدرات الخاصة فى القلعة الحمراء.

وفى المعسكر الزملكاوى، لا يختلف الأمر كثيراً بل إن الحماس والجدية فى القلعة البيضاء كانت مُشتعلة أيضاً لرغبة الجميع داخل الأبيض فى حسم القاء لحصد البطولة الثانية خلال أقل من أسبوع وتحدث باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق مع لاعبيه عن ضرورة الحذر وبدء المباراة بشكل قوى وأن يمتلكون زمام الأمور لتحقيق الهدف المنشود وحصد اللقب.