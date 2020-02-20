عادل مصطفي: أتمني عدم الدفع بمروان محسن في هجوم الأهلي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل مصطفي لاعب الأهلي الأسبق، أنه يتمني عدم مشاركة مروان محسن مهاجم الأحمر في بداية مباراة السوبر المصري أمام الزمالك .

وأضاف عادل مصطفي في تصريحات لقناة أون سبورت ، أن مروان محسن مهاجم جيد ولكن المباراة تحتاج النيجيري جونيور أجاي في قلب هجوم الأهلي ، مشيراً إلي أن فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي منح المباراة صعوبة نظراً للدوافع المعنوية التي زادت لدي الفريق الأبيض ، فضلاً عن أن المارد الأحمر يسير بشكل مميز في الفترة الأخيرة .

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها بعد قليل، على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات.

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وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.