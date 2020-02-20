شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبى الزمالك إلى ملعب محمد بن زايد استعدادا لمباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الي استاد محمد بن زايد استعدادا لمباراة السوبر التي تجمع الأهلي والزمالك بعد قليل علي ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

من ناحية أخرى شهد محيط ملعب الجزيرة الاماراتي "محمد بن زايد"، بيع تذاكر الدرجة الثالثة للزمالك في السوق السوداء ، ويتم بيع التذاكر بمبالغ تتراوح بين ٢٠٠ و٢٥٠ درهم إماراتي، رغم أن الدرجة الثالثة قيمة تذكرتها ٧٥ درهم فقط لا غير.

ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها ، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

أجواء احتفالية جماهيرية مبهجة في المناطق المحيطة بملعب محمد بن زايد الذي يستضيف مباراة السوبر المصري بين الإلهي والزمالك والمقرر انطلاقها السابعة من مساء اليوم.

وتوافد جماهير الأهلي والزمالك منذ الصباح نحو المناطق المحيطة بالاستاد انتظارا لفتح الأبواب للجماهير، وسط حضور جماهيري منتظر بنسبة كبيرة.

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وحرص بائعو الإعلام قبل مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، التى تقام بملعب محمد بن زايد فى الإمارات على حمل أعلام وتى شيرتات القطبين فى "شكاير" نظراً للكمية الكبيرة التى أحضروها فى ظل الإقبال الكبير من الجماهير على حضور المباراة.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى السابعة مساء اليوم باستاد محمد بن زايد فى السوبر المحلى، حيث يدخل الأهلى اللقاء حاملا لقب الدورى الممتاز بينما الزمالك بطل كأس مصر.



وصول الزمالك



وصول حافلة الزمالك



وصول فريق الزمالك لملعب السوبر