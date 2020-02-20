السوبر المصري .. ظهور شبيه محمد صلاح أمام ملعب محمد بن زايد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، تواجد شبيه محمد صلاح امام أبواب ملعب محمد بن زايد في أبو ظبى بدولة الإمارات، استعدادًا لمتابعته مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم .

واعتاد رينيه فايلر مدرب الفريق الأول كرة القدم بالأهلى أن يفاجئ الجماهير فى كل مباراة بتغييرات متعددة فى التشكيل، وباستثناء مركز حراسة المرمى ولاعبى الوسط، جميع اللاعبين فى حالة تغيير وكلهم على وضع الاستعداد للمشاركة فى أى وقت.

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فى جراب فايلر العديد من المفاجآت المرتقبة، ومازال الجميع يتكهن بتشكيل الأهلى المرتقب فى مواجهة الزمالك، خلال اللقاء الذى يجمع قطبى الكرة المصرية فى السابعة مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات، فى كأس السوبر المصرى بين الفريق الأحمر حامل لقب بطولة الدورى العام، والأبيض المتوج بكأس مصر، وهو أمر معتاد عن السويسري.

ورغم ثبات التشكيل فى الفريق الأبيض والذى فرضه الفرنسى باتريس كارتيرون إلا أن هناك أزمة تواجه المدير الفنى حاليا وهى الجبهة اليمنى بعد تعرض الظهير الأيمن وقائد الفريق حازم إمام للإصابة فى اللقاء الأخير أمام الترجى التونسى وتحامله على نفسه لنهايته وهو ما أدى لتفاقم الإصابة مما وضع كارتيرون فى ورطة نظرا لعدم تواجد البديل الكفء بعد هروب التونسى حمدى النقاز ورفضه العودة تماما للفريق الأبيض.

ويدرس كارتيرون عدداً من السيناريوهات لسد الثغرة فى الجانب الأيمن، وعلى رأسها عمل كونسلتو طبى لحازم إمام ومراقبته فى التدريبات للحكم عليه بشكل نهائى سواء بمشاركته أو خروجه من القائمة .